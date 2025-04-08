«Им ещё далеко». Тошич ответил, кто из состава ЦСКА может заиграть в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник ПФК ЦСКА Зоран Тошич, поигравший в «Манчестер Юнайтед», ответил на вопрос, кто из нынешнего состава армейской команды мог бы заиграть в стане «красных дьяволов». Серб считает, что из нынешних игроков ЦСКА вряд ли кто-то потянет уровень РПЛ. Однако он отметил перспективность многих молодых футболистов московской команды.

— Кто из нынешних футболистов ЦСКА способен заиграть в «МЮ» прямо сейчас?

— Ох, тяжело сказать. У ЦСКА есть много молодых футболистов, у которых большое будущее. Но им ещё далеко до уровня «Манчестер Юнайтед». Тяжело сказать, что кто-то из ЦСКА прямо сейчас готов играть в АПЛ, — приводит слова Зорана Тошича Sport24.