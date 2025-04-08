Радимов: «Краснодар» — фаворит матча с «Зенитом»? Ну ты сумасшедший, если такое скажешь

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Краснодар» не может считаться фаворитом предстоящего матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными состоится в воскресенье, 13 апреля, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

— Такой «Краснодар» — фаворит предстоящей игры в Петербурге?

— Ну послушайте, если сказать, что любая команда из нашего чемпионата — фаворит на «Газпром Арене», то надо идти в Кащенко ложиться на неделю перед этим интервью. Ну как можно быть фаворитом на «Газпром Арене» против «Зенита»? Ну это утопия. Ну ты сумасшедший, если такое скажешь, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.