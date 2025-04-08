Балотелли: кто-то здесь заслуживает не зрелого Марио, а мятежного 16-летнего

34-летний нападающий «Дженоа» Марио Балотелли опубликовал видео из тренажёрного зала, в котором намекнул на возвращение «16-летнего мятежного Марио». Ранее в СМИ появлялись сообщения о недовольстве форвардом своим игровым временем в итальянском клубе.

«Кто-то здесь заслуживает не зрелого Марио, а мятежного 16-летнего Марио. Может быть, тогда они поймут, что такое неуважение», — написал Балотелли на своей станице в соцсетях.

Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Балотелли в € 500 тыс.