Николай Комличенко: «Ростов» будет и дальше бороться и бодаться

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3) и пообещал, что жёлто-синие продолжат выкладываться без остатка до конца нынешнего сезона.

«Тайм со «Спартаком» играли нормально. Потом удаление, в меньшинстве тяжелее играть. Если бы играли в равных составах, было бы интереснее смотреть. Даже в меньшинстве мы имели хороший момент. Забей мы, может, по-другому бы пошло. Это футбол. Поборолись бы точно. Обидно, расстроились все. Будем и дальше бороться и бодаться», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.