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Николай Комличенко: «Ростов» будет и дальше бороться и бодаться

Николай Комличенко: «Ростов» будет и дальше бороться и бодаться
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3) и пообещал, что жёлто-синие продолжат выкладываться без остатка до конца нынешнего сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Тайм со «Спартаком» играли нормально. Потом удаление, в меньшинстве тяжелее играть. Если бы играли в равных составах, было бы интереснее смотреть. Даже в меньшинстве мы имели хороший момент. Забей мы, может, по-другому бы пошло. Это футбол. Поборолись бы точно. Обидно, расстроились все. Будем и дальше бороться и бодаться», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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