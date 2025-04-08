Николай Комличенко: «Ростов» будет и дальше бороться и бодаться
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3) и пообещал, что жёлто-синие продолжат выкладываться без остатка до конца нынешнего сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65' 0:2 Мартинс – 68' 0:3 Барко – 88'
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет
«Тайм со «Спартаком» играли нормально. Потом удаление, в меньшинстве тяжелее играть. Если бы играли в равных составах, было бы интереснее смотреть. Даже в меньшинстве мы имели хороший момент. Забей мы, может, по-другому бы пошло. Это футбол. Поборолись бы точно. Обидно, расстроились все. Будем и дальше бороться и бодаться», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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