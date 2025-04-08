Шарль Каборе: «Краснодар» по сравнению с «Динамо» стабильный и растущий клуб

Бывший полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Шарль Каборе сравнил между собой две российские команды, а также высказался о темпах развития южного клуба.

«Краснодар» по сравнению с «Динамо» — хороший стабильный клуб, который растёт из года в год. Я надеюсь, что уже в этот раз или через несколько лет «Краснодар» выиграет чемпионат и станет ещё сильнее», — приводит слова Каборе Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). «Динамо» — пятое. В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.