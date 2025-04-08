«Чайка» объявила о назначении нового главного тренера

Сергей Первушин назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Чайка», об этом информирует клубная пресс-служба.

Ранее этот специалист входил в тренерский штаб Дмитрия Пятибратова. В качестве главного тренера Первушин успел поработать в «Металлурге», «Кубани» и «Тамбове».

Напомним, «Чайка» не выигрывает уже 10 матчей подряд. Клуб идёт на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 27 сыгранных матчей. У лидера первенства, калининградской «Балтики», за аналогичное число туров 59 набранных очков. У главного аутсайдера, «Тюмени», которая идёт на 18-й строчке, 20 очков.