Масалитин: может быть, Акинфеев ждёт чемпионства ЦСКА, чтобы завершить карьеру

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о голкипере и капитане армейцев Игоре Акинфееве. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполняется 39 лет.

«Игорь Акинфеев сыграл 900 игр, так сразу и не назовёшь матч, с которым он ассоциируется. Естественно, из последнего приходит матч чемпионата мира с Испанией, где он пенальти ногой отбил. Хороших игр у него было много.

Что касается планки в 1000 матчей, то здесь уж как здоровье позволит. Я так понимаю, что заканчивать он пока не собирается. С одной стороны, это хорошо, но с другой — молодые вратари закисают, им тоже надо играть. Надо вовремя закончить. Если со здоровьем всё будет хорошо, то будут и рекорды, а нет — и так великолепная карьера. Желаю Игорю успехов и здоровья. Может быть, он закончит карьеру, когда ЦСКА чемпионом станет. Никто не знает, сколько придётся ждать, в футболе всё бывает», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.