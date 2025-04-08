Масалитин: Тороп подбирается к тому, чтобы заменить Акинфеева на 100 процентов

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о перспективах 21-летнего голкипера армейцев Владислава Торопа.

«Тороп подбирается к тому, чтобы быть готовым заменить Акинфеева на 100 процентов. Игры на Кубок показывают, что он уже в кондициях. Владислав тоже там уже рекорды ставил. Самое главное, не передержать его, чтобы мотивация не пропала», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Тороп дебютировал за армейцев в возрасте 17 лет. С тех пор он провёл за основную команду 37 матчей, в которых пропустил 22 гола и 19 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.