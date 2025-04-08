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Виталий Кафанов: Матвей Сафонов не успокоится, пока не станет первым номером «ПСЖ»

Виталий Кафанов: Матвей Сафонов не успокоится, пока не станет первым номером «ПСЖ»
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов ставит перед собой цель выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы и стать первым номером парижан.

«Когда Матвей начал играть, было ощущение, что Доннарумма занервничал, потому что почувствовал сильного конкурента. Не хочу загадывать вперёд, но статистика показывает, что когда в большом европейском клубе один из двух вратарей долго не играет, то он уходит. Очень надеюсь, что Матвей там задержится надолго. Знаю, что он хочет играть больше. Сафонов не из тех, кто будет довольствоваться тем, что просто числится в большом клубе, он не успокоится, пока не станет первым номером», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Напомним, Сафонов пополнил состав парижской команды в июле прошлого года. Ранее Матвей выступал за «Краснодар». В текущем сезоне голкипер принял участие в 14 матчах, два из которых проходили в рамках Лиги чемпионов. За проведённое на поле время россиянин пропустил 10 голов, а шесть встреч провёл «на ноль». Отметим, что «ПСЖ» стал чемпионом после победы в матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

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