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Дмитрий Тяпушкин: 900 матчей Акинфеева в карьере — огромное достижение

Дмитрий Тяпушкин: 900 матчей Акинфеева в карьере — огромное достижение
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Бывший голкипер московского ЦСКА Дмитрий Тяпушкин отреагировал на отметку вратаря армейцев Игоря Акинфеева в 900 матчей в карьере, которой легенда клуба достиг в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с бело-голубыми (3:1).

«900 матчей Акинфеева в карьере — выдающееся достижение. Наверное, даже не вспомнишь, кто верой и правдой так служил родному клубу на таком великом уровне. Отыграть на одном уровне матчи за сборную и клуб — это огромное достижение. Лучше самого Акинфеева никто не знает, сколько он сможет играть за большой клуб ЦСКА. Если Игорь говорит, что хочет достичь 1000 матчей, это вполне реально», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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