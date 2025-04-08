Дмитрий Тяпушкин: 900 матчей Акинфеева в карьере — огромное достижение

Бывший голкипер московского ЦСКА Дмитрий Тяпушкин отреагировал на отметку вратаря армейцев Игоря Акинфеева в 900 матчей в карьере, которой легенда клуба достиг в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с бело-голубыми (3:1).

«900 матчей Акинфеева в карьере — выдающееся достижение. Наверное, даже не вспомнишь, кто верой и правдой так служил родному клубу на таком великом уровне. Отыграть на одном уровне матчи за сборную и клуб — это огромное достижение. Лучше самого Акинфеева никто не знает, сколько он сможет играть за большой клуб ЦСКА. Если Игорь говорит, что хочет достичь 1000 матчей, это вполне реально», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.