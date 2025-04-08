Владимир Стогниенко: такой «Арсенал» может остановить «Реал»

Комментатор Okko Спорт Владимир Стогниенко поделился ожиданиями от встречи лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Первая игра 1/4 финала состоится сегодня, 8 апреля, в Лондоне.

«Реал» в Лиге чемпионов — это всегда отдельная история. Можно сколько угодно обсуждать локальные проблемы мадридцев — всё это вызывает повышенное внимание. Номинальный полузащитник Вальверде вынужден играть на позиции правого защитника, почти 40-летнему Модричу приходится тянуть центр поля, а Винисиус и Мбаппе всё ещё задумываются, как делить роли в атаке.

Всё это правда. Но Вальверде хорош на любой позиции, Модрич раздаёт голевые передачи в любом возрасте, а Мбаппе много забивает вне зависимости от клуба. «Реал» — один из главных претендентов на титул.

Годы работы в «Арсенале» привели Микеля Артету к интересным результатам. Лондонцы, возможно, не станут чемпионами Англии, но уверенно идут на втором месте и пропускают меньше всех в АПЛ — всего 25 мячей после 30 туров.

Может ли такой «Арсенал» остановить команду Карло Анчелотти? Да, может», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».