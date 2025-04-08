«Ливерпуль» почтит память жертв давки на «Хиллсборо» в 36-ю годовщину трагедии

Футбольный клуб «Ливерпуль» почтит память жертв трагедии на «Хиллсборо» в 36-ю годовщину этого трагического события, произошедшего 15 апреля 1989 года.

«Во время матча женского Кубка Англии против «Челси» в субботу (12 апреля) на стадионе «Кингсмидоу» будет объявлена минута молчания, а игроки наденут чёрные повязки в знак уважения.

В воскресенье (13 апреля) на «Энфилде» красные встретятся с «Вест Хэм Юнайтед» в рамках АПЛ. Перед началом матча на поле будет выложена мозаика в память о 97 болельщиках, погибших в результате трагедии на «Хиллсборо».

Создан памятный выпуск программы матча, а тематические надписи будут размещены на светодиодных табло вокруг поля. Во вторник, 15 апреля, игроки и сотрудники клуба утихнут в 15:06, чтобы почтить минутой молчания память погибших мужчин, женщин и детей.

15 апреля — важная и значимая дата в истории клуба, которая заставляет нас собраться вместе, чтобы вспомнить 97 погибших, выразить поддержку их семьям, выжившим и всем тем, кто пострадал в результате трагедии на «Хиллсборо», — написала пресс-служба «Ливерпуля».

Трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» и повлёкшая смерть 97 болельщиков «Ливерпуля».