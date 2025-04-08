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Экс-игрок «Баварии» Франк Рибери: Томас Мюллер — уникальный чемпион и воин

Экс-игрок «Баварии» Франк Рибери: Томас Мюллер — уникальный чемпион и воин
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Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о футболисте мюнхенской команды Томасе Мюллере. Ранее стало известно, что Мюллер покинет «Баварию» по завершении этого сезона.

«Нойер, к сожалению, не сыграет (с «Интером» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата») из-за травмы. Но будет Мюллер, уникальный чемпион и воин, который всем подаёт пример. Он не так молод, как Мусиала, но опыт Томаса просто бесценен. Уверен, он хочет завершить свою карьеру в «Баварии» наилучшим образом — победой в домашнем финале Лиги чемпионов», — приводит слова Рибери Football Italia.

35-летний Мюллер находился в системе «Баварии» с 2000 года, вместе с основным составом мюнхенцев выиграл 32 трофея, а с Германией — чемпионат мира в 2014 году.

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