Станислав Черчесов: «Спартак» перед паузой был очень хорош, а сейчас результаты неровные

Бывший главный тренер московского «Динамо», «Амкара» и сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлениях «Спартака» после возобновления сезона РПЛ.

«Спартак» был очень хорош перед паузой. Команда выдала мощный отрезок, Угальде феерил и забивал в каждом матче. А сейчас результаты неровные, и Угальде после зимнего перерыва забил только один гол в пяти играх», — приводит слова Черчесова «Комсомольская правда».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.