«У Даку есть божий дар». Игрок «Рубина» Шабанхаджай высказался об албанском форварде

Австрийский нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай поделился мыслями о форварде казанцев Мирлинде Даку.

«Я думаю, что у него есть божий дар. У Даку потрясающие антропометрические данные. Он высокий, но при этом ещё и скоростной футболист с техникой. И такая комбинация качеств в нападающем встречается очень редко. Мы привыкли обычно к тому, что если форвард высокий, то, как правило, он не особо быстрый. А у Мирлинда есть и рост, и скорость.

Есть ли шансы у Даку заиграть в сильном европейском чемпионате? 100%. Самое главное, чтобы он попал в хороший коллектив, к правильному тренеру, и тогда у него всё сложится замечательно. Он раскроется ещё сильнее как футболист», — приводит слова Шабанхаджая «Татар-информ».

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.