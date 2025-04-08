Флик высказался о предстоящем противостоянии «Барселоны» с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем противостоянии с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Если мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, значит, мы настроены продолжать в том же духе. Мы хотим провести два хороших матча, и это будет непросто, потому что «Боруссия» — стабильная команда, которая в последнее время играла хорошо и мощно атаковала», — приводит слова Флика интернет-портал AS.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоится в среду, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.