Роналдиньо: борьба за «ЗМ» стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду выбыли

Бывший футболист сборной Бразилии, «Барселоны», «ПСЖ» и «Милана» Роналдиньо высказался о завоевании «Золотого мяча» в 2005 году, а также поделился мыслями о фаворитах в борьбе за личный трофей в 2025 году.

«Время летит, но мы всегда помним о прекрасном. Этот трофей никогда не забывается. Стать чемпионом мира — это мечта любого ребёнка, особенно если ты из Бразилии. «Золотой мяч» — это личное признание, которое уносит тебя в другую вселенную. Когда я рос, я видел, как мои кумиры выигрывали «Золотой мяч». На самом деле я осуществил все свои мечты, выиграв все титулы, которые хотел.

Фаворит в этом году? Есть много футболистов, которые мне нравятся. Некоторые из них похожи на меня, другие немного меньше. Но явных фаворитов становится всё меньше. Борьба стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду выбыли из неё», — приводит слова Роналдиньо L`Equipe.