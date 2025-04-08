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Шишкин отметил мотивацию «Спартака» в матче с «Ростовом»

Шишкин отметил мотивацию «Спартака» в матче с «Ростовом»
Комментарии

Российский экс-футболист Роман Шишкин прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Складывалось ощущение, что «Спартак» потеряет очки в выездных матчах. Это и произошло в игре с «Ахматом». Но я бы отметил мотивацию «Спартака» с «Ростовом». Команда вышла заряженной. Появился Абена с Гарсией, не играл Угальде. Не могу сказать, что удаление не повлияло на игру. Но в том эпизоде был неоправданный подкат со стороны Сутормина. Хотя он никогда не был замечен в таких глупостях. Был момент и у Голенкова, но Денисов вынес. Увидели нетипичный гол Умярова с углового», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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