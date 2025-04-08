Шишкин отметил мотивацию «Спартака» в матче с «Ростовом»

Российский экс-футболист Роман Шишкин прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

«Складывалось ощущение, что «Спартак» потеряет очки в выездных матчах. Это и произошло в игре с «Ахматом». Но я бы отметил мотивацию «Спартака» с «Ростовом». Команда вышла заряженной. Появился Абена с Гарсией, не играл Угальде. Не могу сказать, что удаление не повлияло на игру. Но в том эпизоде был неоправданный подкат со стороны Сутормина. Хотя он никогда не был замечен в таких глупостях. Был момент и у Голенкова, но Денисов вынес. Увидели нетипичный гол Умярова с углового», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.