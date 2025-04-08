Шишкин отметил мотивацию «Спартака» в матче с «Ростовом»
Поделиться
Российский экс-футболист Роман Шишкин прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65' 0:2 Мартинс – 68' 0:3 Барко – 88'
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет
«Складывалось ощущение, что «Спартак» потеряет очки в выездных матчах. Это и произошло в игре с «Ахматом». Но я бы отметил мотивацию «Спартака» с «Ростовом». Команда вышла заряженной. Появился Абена с Гарсией, не играл Угальде. Не могу сказать, что удаление не повлияло на игру. Но в том эпизоде был неоправданный подкат со стороны Сутормина. Хотя он никогда не был замечен в таких глупостях. Был момент и у Голенкова, но Денисов вынес. Увидели нетипичный гол Умярова с углового», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
16:34
-
16:32
-
16:19
-
16:18
-
16:12
-
16:09
-
16:05
-
16:00
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:43
-
15:43
-
15:37
-
15:32
-
15:26
-
15:24
-
15:16
-
14:58
-
14:50
-
14:47
-
14:35
-
14:26
-
14:22
-
14:20
-
14:00
-
13:51
-
13:50
-
13:35
-
13:27
-
13:22
-
13:13
-
13:08
-
12:54
-
12:42