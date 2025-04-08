Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике — о «ПСЖ» в Лиге чемпионов: мы не собираемся останавливаться на достигнутом

Луис Энрике — о «ПСЖ» в Лиге чемпионов: мы не собираемся останавливаться на достигнутом
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что парижане хотят зайти как можно дальше по турнирной сетке Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. В первом матче 1/4 финала турнира «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой». Игра состоится 9 апреля и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом турнире нельзя быть слабым. Вообще. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ты не выйдешь в полуфинал, если не выступаешь на самом высоком уровне от начала и до конца», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.

Отметим, что «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв на предыдущей стадии «Ливерпуль». «Астон Вилла» оказалась сильнее «Брюгге».

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android