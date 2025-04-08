Луис Энрике — о «ПСЖ» в Лиге чемпионов: мы не собираемся останавливаться на достигнутом

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что парижане хотят зайти как можно дальше по турнирной сетке Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. В первом матче 1/4 финала турнира «ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой». Игра состоится 9 апреля и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«В этом турнире нельзя быть слабым. Вообще. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ты не выйдешь в полуфинал, если не выступаешь на самом высоком уровне от начала и до конца», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.

Отметим, что «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв на предыдущей стадии «Ливерпуль». «Астон Вилла» оказалась сильнее «Брюгге».