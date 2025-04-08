Чепчугов: Игорь Акинфеев вдохновляет меня на возобновление футбольной карьеры

Экс-вратарь московского ПФК ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о голкипере и капитане армейского клуба Игоре Акинфееве. Сегодня, 8 апреля 2025 года, Акинфеев празднует свой день рождения — ему исполняется 39 лет.

«Игорь Акинфеев — фантастический футболист XXI века. Он восхищает и вдохновляет меня на возобновление футбольной карьеры. Но этого не произойдёт, с меня хватит наслаждаться магией на поле. С днём рождения, Игорь! Здоровья, берегите семью, продолжайте ставить рекорды и творить чудесным образом на поле, как вы умеете!» — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.