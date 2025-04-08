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Роман Шишкин: «Спартак» может потерять очки, но будет оказывать давление на всех

Роман Шишкин: «Спартак» может потерять очки, но будет оказывать давление на всех
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Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин заявил, что красно-белые будут бороться за чемпионский титул до самого конца сезона РПЛ.

«Радует, что есть интрига в этом сезоне. Команды навязывают конкуренцию. Я никогда не говорил про ключевые встречи, но всё же матч «Зенита» с «Краснодаром» будет таким. Питерцам терять нечего. Посмотрим, как Семак подготовит команду — это интересный момент. Соперник у них непростой. «Краснодар» не будет играть на ничью — только на победу. Однако в гонке за чемпионство не стоит забывать и о «Спартаке». Да, он может потерять очки, но давление будет оказывать на всех», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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