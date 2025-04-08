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Радимов рассказал, в каком случае «Краснодар» будет явным фаворитом чемпионской гонки

Радимов рассказал, в каком случае «Краснодар» будет явным фаворитом чемпионской гонки
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов рассказал, в каком случае «Краснодар» будет считаться фаворитом чемпионской гонки в РПЛ. В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги чёрно-зелёные сыграют с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отрыв-то («Краснодара» от «Зенита». — Прим. «Чемпионата») пять очков, и ничья в личной встрече даёт преимущество «Краснодару», поскольку дома он выиграл. И отыгрывать, считай, надо не пять, а шесть очков. Ну а в свете того, что после этого останется шесть туров, то не надо заканчивать высшую школу математики, чтобы понять, что «Краснодар» в случае непроигрыша «Зениту» становится явным фаворитом чемпионата», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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