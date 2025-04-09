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«ПСЖ» — «Астон Вилла»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Встречу будет обслуживать итальянская бригада арбитров, которую возглавит Маурицио Мариани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» прошёл «Ливерпуль» (1:1 — по сумме двух матчей, 1:4 пен.). «Астон Вилла» обыграла «Брюгге» со счётом 6:1 по результатам двух встреч.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: