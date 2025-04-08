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Тренер «Барселоны» высказался о лидере команды перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

Тренер «Барселоны» высказался о лидере команды перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о лидере каталонцев Рафинье в преддверии противостояния с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Он высоко оценил физическую готовность бразильца.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В каком состоянии Рафинья? Я не думаю, что он несвеж. Мы наблюдали за ним, дали ему время отдохнуть и восстановить силы. Он всегда выкладывается на 100%, он активен и готов играть», — приводит слова Флика интернет-портал AS.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоится в среду, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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