Тренер «Барселоны» высказался о лидере команды перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о лидере каталонцев Рафинье в преддверии противостояния с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Он высоко оценил физическую готовность бразильца.

«В каком состоянии Рафинья? Я не думаю, что он несвеж. Мы наблюдали за ним, дали ему время отдохнуть и восстановить силы. Он всегда выкладывается на 100%, он активен и готов играть», — приводит слова Флика интернет-портал AS.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоится в среду, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.