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Роналдиньо: Месси и Неймар оба оставили свой след в истории «ПСЖ»

Роналдиньо: Месси и Неймар оба оставили свой след в истории «ПСЖ»
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Бывший футболист сборной Бразилии и «ПСЖ» Роналдиньо высказался о выступлениях Неймара и Лионеля Месси в составе французского клуба. На данный момент бразилец выступает за «Сантос», а аргентинец играет в составе «Интер Майами».

«Неймар написал отличную историю с некоторым количеством великолепных матчей, но ему не очень везло с травмами. Месси пробыл в команде не так долго, однако они оба оставили свой след в истории клуба просто тем, что были там. Месси выиграл там «Золотой мяч». Это, безусловно, оказало влияние на Париж.

Счастлив, что они играли за те же клубы, которые любил я. Через «Барселону» и «ПСЖ» прошло много великих игроков. Усман Дембеле – один из них. Я счастлив, что все большие игроки мира хотят носить футболку «ПСЖ», — приводит слова Роналдиньо L`Equipe.

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