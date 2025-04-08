Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал о намерении клуба погасить долг в 897 млн рублей

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян рассказал о намерении клуба погасить долг в 897 млн рублей. В начале 2025 года появились новости, что компания «РТ-Капитал», входящая в контур управления Госкорпорации «Ростех», направила в суд иск к самарскому футбольному клубу с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.

«Сегодня состоялось предварительное заседание. Уже в мае состоится основное рассмотрение нашего дела. Обе стороны настроены на максимально конструктивный диалог, направленный на ликвидацию долговых обязательств клуба перед «РТ-капитал», — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.