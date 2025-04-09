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Барселона — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Барселона — Боруссия Дортмунд: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча 1/4 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Встречу будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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