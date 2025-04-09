«Барселона» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча 1/4 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Встречу будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: