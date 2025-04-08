Луис Энрике рассказал, чем «Астон Вилла» похожа на «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал общие черты своей команды с бирмингемской «Астон Виллой». «ПСЖ» сыграет с «Виллой» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА завтра, 9 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я бы сказал, что «Астон Вилла» похожа на нашу команду в том смысле, что в ней много универсальных игроков. Трудно даже предположить, кто выйдет у них в стартовом составе. Для обеих команд это будет сложное противостояние», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.
Отметим, что «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев на предыдущей стадии «Ливерпуль». «Астон Вилла» оказалась сильнее «Брюгге».
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