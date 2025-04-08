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Экс-тренер «Сочи» Точилин назвал свой вариант финальной тройки призёров РПЛ

Экс-тренер «Сочи» Точилин назвал свой вариант финальной тройки призёров РПЛ
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мыслями о не самых удачных выступлениях санкт-петербургского «Зенита», а также назвал свой вариант финальной тройки призёров Российской Премьер-Лиги.

«В нынешнем чемпионате питерцы нестабильны. У них есть определённые проблемы. Те изменения, которые происходят с «Зенитом», должны были случиться раньше. Имею в виду состав команды – смену поколения легионеров. Поэтому «Краснодар» имеет преимущество в сыгранности и стабильности. А что касается команды Семака, то видно: как только она попадает на хорошо организованного соперника, у неё начинаются проблемы. Именно в позиционной атаке. Поэтому у неё не такая результативная игра в этом сезоне. Считаю, что турнирная таблица на данный момент и отражает финальное расположение команд в «золотой» гонке», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» и «Краснодар» проведут очную встречу в рамказ 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными состоится в воскресенье, 13 апреля, и пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 встреч. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками.

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