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Сергей Кирьяков: у ЦСКА появилась уверенность, Николич проделал хорошую работу на сборах

Сергей Кирьяков: у ЦСКА появилась уверенность, Николич проделал хорошую работу на сборах
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков оценил амбиции московского ПФК ЦСКА.

«ЦСКА нельзя сбрасывать со счетов. Они могут включиться в борьбу за тройку. У них была удачная игра с «Зенитом». Сейчас у команды хорошая серия. Появилась уверенность в своих силах. Николич проделал хорошую работу на сборах. Команда действует слаженно как в обороне, так и в атаке. Глаза горят у ребят! Это было видно в матче с «Динамо». Погода тоже в какой-то степени помогла — южноамериканцы «Динамо» испытывали проблемы.

Команда на ходу, есть уверенность. Это даёт основания полагать, что ЦСКА и дальше будет стабильно набирать очки. У «Зенита» есть определённые проблемы, «Спартак» тоже может потерять очки. «Краснодар» выигрывает, но всё на тоненьком», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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