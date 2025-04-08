Роналдиньо назвал имя лучшего бразильского футболиста мира

Бывший футболист сборной Бразилии, «Барселоны», «ПСЖ» и «Милана» Роналдиньо назвал имя лучшего бразильского футболиста в мире, по своему мнению.

«Винисиус — сильнейший бразильский футболист в мире. Мне также очень нравится Рафинья», — приводит слова Роналдиньо Tuttosport.

Винисиус перешёл в «Королевский клуб» из «Фламенго» летом 2018 года. Бразилец забил 104 гола за «Реал», приняв участие в 307 встречах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.