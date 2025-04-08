Таранов: у «Краснодара» тенденция — клуб доходит до финальной черты, но допускает осечку

Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о результатах и амбициях «Краснодара». Сейчас «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

«Краснодар» ещё ни разу не становился чемпионом. В клубе большое количество молодых футболистов, которые не выигрывали золото, а также обладают неустойчивой психологией. В прошлом году «быки» упустили золото, в позапрошлом сезоне тоже не сложилось. Есть тенденция, что «Краснодар» доходит до финальной черты, но на последнем этапе допускает осечку. В команде постоянно меняется состав — нет чёткого костяка, который был пять лет назад. С тем составом можно было гораздо увереннее говорить, что «Краснодар» уже не отпустит. С нынешним составом затрудняюсь это утверждать. Впереди очень серьёзные соперники: «Зенит», «Динамо» и ЦСКА», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.