В «Ростехе» заявили, что не видят от «Крыльев» действий в погашении долга в 897 млн рублей

В корпорации «Ростех» заявили, что «Крылья Советов» не предпринимают действий в погашении долга в 897 млн рублей. В начале 2025 года появились новости, что компания «РТ-Капитал», входящая в контур управления Госкорпорации «Ростех», направила в суд иск к самарскому футбольному клубу с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Накануне в «Крыльях» сообщили о намерении погасить долг.

«Мы по-прежнему настроены конструктивно. У ответчика сохраняются все возможности для мирного разрешения спора. В частности, он может заключить соглашение при предоставлении любого из следующих обеспечений: поручительства от Самарской области, банковской гарантии или залога ликвидных объектов недвижимости области. Ничто не мешает ему согласовать понятный механизм погашения долгов и добросовестно исполнить обязательства. Реальных действий в этом направлении мы пока не видим», — прокомментировали в «Ростехе» корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.