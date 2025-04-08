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РПЛ объявила об изменении в расписании матча 26-го тура между «Спартаком» и ЦСКА

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила об изменении времени начала матча 26-го тура чемпионата между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Встреча, запланированная ранее на 19:00, начнётся в 19:30 мск.

«По просьбе основного вещателя начало матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА изменено. Игра пройдёт 26 апреля в 19:30 по Москве», — сказано в сообщении пресс-службы Российской Премьер-Лиги, которое было опубликовано в телеграм-канале огранизации.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (47). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15). Действующий чемпион России — «Зенит». Команда Сергея Семака выигрывала РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.