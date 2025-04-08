Кафанов: мечтаю, чтобы Сафонов стал обладателем Кубка Франции как игрок стартового состава

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что хотел бы увидеть, как голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов возьмёт Кубок Франции в составе «парижан». В решающем матче турнира «ПСЖ» сыграет с «Реймсом».

«Уверен, что Матвей своей игрой заслужил матч в финале Кубка Франции, потому что он прошёл все стадии турнира. Сейчас это важнее. Во всяком случае, мечтаю, чтобы он стал обладателем Кубка Франции как игрок стартового состава», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Напомним, Сафонов пополнил состав парижской команды в июле прошлого года. Ранее Матвей выступал за «Краснодар». В текущем сезоне голкипер принял участие в 14 встречах, две из которых проходили в рамках Лиги чемпионов. За проведённое на поле время россиянин пропустил 10 голов, а шесть матчей провёл «на ноль». Отметим, что «ПСЖ» стал чемпионом после победы во встрече 28-го тура с «Анже» (1:0).