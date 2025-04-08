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Кафанов: мечтаю, чтобы Сафонов стал обладателем Кубка Франции как игрок стартового состава

Кафанов: мечтаю, чтобы Сафонов стал обладателем Кубка Франции как игрок стартового состава
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что хотел бы увидеть, как голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов возьмёт Кубок Франции в составе «парижан». В решающем матче турнира «ПСЖ» сыграет с «Реймсом».

«Уверен, что Матвей своей игрой заслужил матч в финале Кубка Франции, потому что он прошёл все стадии турнира. Сейчас это важнее. Во всяком случае, мечтаю, чтобы он стал обладателем Кубка Франции как игрок стартового состава», — приводит слова Кафанова ТАСС.

Напомним, Сафонов пополнил состав парижской команды в июле прошлого года. Ранее Матвей выступал за «Краснодар». В текущем сезоне голкипер принял участие в 14 встречах, две из которых проходили в рамках Лиги чемпионов. За проведённое на поле время россиянин пропустил 10 голов, а шесть матчей провёл «на ноль». Отметим, что «ПСЖ» стал чемпионом после победы во встрече 28-го тура с «Анже» (1:0).

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