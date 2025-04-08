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«Было непросто». Абена выступил с заявлением о своём положении в «Спартаке»

«Было непросто». Абена выступил с заявлением о своём положении в «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Миэнти Абена выступил с заявлением по поводу своего положения в стане красно-белых. Защитник признался, что ему было непросто из-за отсутствия игровой практики. Он подчеркнул, что рад был вернуться на поле в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0). Также суринамский футболист рассказал о своём менталитете.

«Мне было непросто в период, когда я не получал игровой практики. Но это часть нашей жизни и работы. Нужно продолжать работать, улыбаться и идти вперёд. Станкович хорошо меня знает, он дал мне шанс проявить себя в игре с «Ростовом». Я рад, ведь мне действительно было непросто. Мой менталитет — работать, несмотря ни на что, показывать себя и идти вперёд», — приводит слова Миэнти Абены Sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Абены шесть встреч за «Спартак». Сейчас красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

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