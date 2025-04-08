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Томас Парти рассматривает переход в «Барселону» в качестве приоритета на лето — MD

Томас Парти рассматривает переход в «Барселону» в качестве приоритета на лето — MD
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31-летний опорный полузащитник «Арсенала» Томас Парти желает перейти в «Барселону» грядущим летом, когда у него закончится контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в каталонском клубе осведомлены о контрактной ситуации ганского футболиста. Сине-гранатовые включили Парти в список возможных подписаний. Подчёркивается, что в «Барселоне» отмечают потенциальную выгоду от приглашения 31-летнего полузащитника в клуб в качестве свободного агента ввиду финансового положения испанского гранда.

В нынешнем сезоне Парти принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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