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«Футбол не прощает ошибок». Экс-спортдиректор «Чайки» Михеев — об уходе Калешина

«Футбол не прощает ошибок». Экс-спортдиректор «Чайки» Михеев — об уходе Калешина
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Бывший спортивный директор «Чайки» Андрей Михеев высказался об уходе с поста главного тренера клуба Евгения Калешина.

Евгений Калешин покинул «Чайку». Готовы вернуться в клуб, если позовут?
— Меня не звали, пока обсуждать нечего. Первушин знает команду, он же работал вместе с Пятибратовым. Мы вместе собирали эту команду. Думаю, он придаст ребятам эмоциональный фон, создаст атмосферу в раздевалке. Победы придут. Он сделает изменения в составе, потому что из состава убрали Малярова и Штепу не по спортивному принципу. Я уверен, всё придёт на круги своя.

Футбол не прощает ошибок. Если что-то делаешь не так, футбол сразу наказывает. Как только стали не по спортивному принципу определять состав, тогда и начались поражения. Когда на скамейке сидят футболисты сильнее, это не может не сказаться. За что Штепу посадили на лавку? За то, что он вовремя приехал на декабрьский сбор? Ходанович проигнорировал этот сбор, но почему-то его начали ставить в старт. Это же неправильно. 35-летний Маляров на сборах показывал фантастические результаты по пробегу, нагрузкам и датчикам, а потом его искусственно убирают из состава. Я уверен, что Первушин всё наладит, — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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