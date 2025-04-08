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Гави: мне всё равно, считают ли «Барселону» фаворитом ЛЧ, мы должны побеждать «Боруссию»

Гави: мне всё равно, считают ли «Барселону» фаворитом ЛЧ, мы должны побеждать «Боруссию»
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Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о восприятии каталонского клуба в качестве одного из главных претендентов на победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Завтра, 9 апреля, сине-гранатовые встретятся с дортмундской «Боруссией» в первом матче 1/4 финала соревнования.

Права на трансляции матчей Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Мне всё равно, считают ли нас фаворитами в борьбе за победу в Лиге чемпионов или нет. Мы должны побеждать «Боруссию»

Воодушевлён ли я перед этим матчем? Я впервые играю в четвертьфинале Лиги чемпионов и надеюсь, что мы сможем провести хорошую встречу», — сказал Гави на пресс-конференции.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «Барселоной» и «Боруссией» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Встречу будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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