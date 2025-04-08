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Наиль Умяров обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с махачкалинским «Динамо»

Наиль Умяров обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с махачкалинским «Динамо»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров призвал болельщиков красно-белых поддержать команду в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в пятницу, 11 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После паузы на игры сборных и нескольких матчей в гостях мы наконец-то возвращаемся на родную «Лукойл Арену».11 апреля примем махачкалинское «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Начало — в 19:30.

В прошлой домашней игре с «Зенитом» полные трибуны очень помогли нам одержать такую важную победу. Пожалуйста, приходите поддержать нас и в этот раз, а мы сделаем всё, чтобы снова вас порадовать», — приводит слова Умярова пресс-служба «Спартака».

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками после 23 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» за семь туров до конца турнира составляет пять очков.

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