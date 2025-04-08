Луис Энрике оценил шансы «ПСЖ» на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не считает свой клуб фаворитом в противостоянии с бирмингемской «Астон Виллой» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча состоится завтра, 9 апреля. Матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Я думаю, что обе команды равны. Все говорили, что в игре с «Ливерпулем» у нас нет шансов. Были команды, которые могли выйти в следующий раунд. Нам придётся сделать то, что мы должны сделать, чтобы пройти дальше», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.

Отметим, что «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев на предыдущей стадии «Ливерпуль». «Астон Вилла» оказалась сильнее «Брюгге».