Тарханов: почему бы Акинфееву не дотянуть до 1000 матчей? Он может играть ещё пять лет

Александр Тарханов, советник президента «Урала» Григория Иванова, высказался о шансах вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева провести 1000 матчей в профессиональном футболе. Напомним, встреча 23-го тура с московским «Динамо» стала для экс-голкипера сборной России 900-й в карьере.

«Супер, что Акинфеев провёл 900 матчей в карьере. Больше Игоря никто из россиян не играл. Почему бы ему не дотянуть до 1000 встреч? Он спокойно может играть ещё пять лет. С его опытом и мастерством оборона ЦСКА начинает играть лучше. Но мне нравится, как себя проявляет Тороп. Он уже сейчас — хорошая замена Игорю», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игорь Акинфеев непрерывно выступает за ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на счету голкипера 22 матча в РПЛ, в которых он пропустил 16 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Контракт 39-летнего вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.