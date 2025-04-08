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Тарханов: почему бы Акинфееву не дотянуть до 1000 матчей? Он может играть ещё пять лет

Тарханов: почему бы Акинфееву не дотянуть до 1000 матчей? Он может играть ещё пять лет
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Александр Тарханов, советник президента «Урала» Григория Иванова, высказался о шансах вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева провести 1000 матчей в профессиональном футболе. Напомним, встреча 23-го тура с московским «Динамо» стала для экс-голкипера сборной России 900-й в карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Супер, что Акинфеев провёл 900 матчей в карьере. Больше Игоря никто из россиян не играл. Почему бы ему не дотянуть до 1000 встреч? Он спокойно может играть ещё пять лет. С его опытом и мастерством оборона ЦСКА начинает играть лучше. Но мне нравится, как себя проявляет Тороп. Он уже сейчас — хорошая замена Игорю», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игорь Акинфеев непрерывно выступает за ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на счету голкипера 22 матча в РПЛ, в которых он пропустил 16 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Контракт 39-летнего вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

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