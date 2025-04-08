«ПСЖ» возобновил интерес к Рашфорду, Энрике хочет купить ещё одного вингера — L’Equipe

«ПСЖ» вновь проявляет интерес к 27-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, выступающему за «Астон Виллу» на правах аренды. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, французский гранд рассматривал вариант с подписанием английского футболиста минувшей зимой, однако остановился на кандидатуре Хвичи Кварацхелии. Несмотря на это, главный тренер парижского клуба Луис Энрике хочет, чтобы в его команде был ещё один резкий вингер, способный усилить её.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.