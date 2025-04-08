Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Холанд выложил в соцсетях фото со скейтбордом, ранее форвард травмировал лодыжку

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поделился фотографией со скейтбордом в руках.

Норвежский футболист сопроводил эту публикацию следующим комментарием: «Почувствовал себя немного, как Тони Хоук (известный американский профессиональный скейтбордист. — Прим. «Чемпионата»)».

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Напомним, 24-летний нападающий получил травму левой лодыжки в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Позднее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Холанд пропустит от пяти до семи недель.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.