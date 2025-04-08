Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд выложил в соцсетях фото со скейтбордом, ранее форвард травмировал лодыжку

Холанд выложил в соцсетях фото со скейтбордом, ранее форвард травмировал лодыжку
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) поделился фотографией со скейтбордом в руках.

Норвежский футболист сопроводил эту публикацию следующим комментарием: «Почувствовал себя немного, как Тони Хоук (известный американский профессиональный скейтбордист. — Прим. «Чемпионата»)».

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Напомним, 24-летний нападающий получил травму левой лодыжки в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Борнмутом» (2:1). Позднее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Холанд пропустит от пяти до семи недель.

Кубок Англии . 1/4 финала
30 марта 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эванилсон – 21'     1:1 Холанд – 49'     1:2 Мармуш – 63'    

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за «Манчестер Сити» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android