В «Крыльях» отреагировали на слова комментатора Генича, назвавшего Ороза тупым защитником

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян ответил на слова комментатора Константина Генича, который назвал футболиста самарцев Доминика Ороза «тупым защитником». Напомним, в текущем сезоне на счету хорвата четыре фола в штрафной, приведших к пенальти.

— Генич назвал Ороза тупым защитником. Ваша реакция?

— Наверное, по-прежнему остаются люди, которые хотят обсуждать не фактуру, а добавлять кликбейта резкими высказываниями. Комментировать нечего. Мы в наших ребятах уверены. Впереди важные матчи. Надеюсь, все мы подойдём к ним максимально сконцентрированными.

— Будете требовать извинений от Генича? Просить не назначать для работы на матчи «Крыльев Советов»?

— Каждый занимается своей работой и считает себя профессионалом. Уверен, как Константин будет вести себя дальше, что будет говорить — сугубо его профессиональный подход к его обязанностям, — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.