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Андрей Лунёв: турнирное положение «Динамо» не лучшее — мы сами в этом виноваты

Андрей Лунёв: турнирное положение «Динамо» не лучшее — мы сами в этом виноваты
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением о положении клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, турнирное положение «Динамо» не очень хорошее. Но мы сами в этом виноваты и сами из этого можем выбраться — не без помощи судьбы. Надо брать максимум из того, что можем. Мы будем стараться, а дальше — посмотрим по весне», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 встреч. На второй строчке располагается «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками. Московское «Динамо» идёт на пятом месте, имея в своём активе 42 очка.

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