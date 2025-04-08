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«Манчестер Сити» определил двух кандидатов на замену Кевину Де Брёйне — The Athletic

«Манчестер Сити» определил двух кандидатов на замену Кевину Де Брёйне — The Athletic
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«Манчестер Сити» рассматривает 25-летнего полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта и 21-летнего хавбека «Байера» Флориана Вирца в качестве альтернативы для Кевина Де Брёйне, который покинет стан «горожан» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн.

По информации источника, «Манчестер Сити» также может прибегнуть к внутренним ресурсам, чтобы заменить бельгийского футболиста. Фил Фоден рассматривается в качестве игрока, способного взять на себя функции Де Брёйне.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Гиббс-Уайт сыграл 30 встреч, где забил пять голов и сделал девять ассистов.

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