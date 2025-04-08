«Фиорентина» удвоит зарплату де Хеа, чтобы сохранить его на будущий сезон — Calciomercato

Итальянская «Фиорентина» приняла решение продлить контракт с голкипером Давидом де Хеа. Как сообщает Calciomercato, в контракте испанца присутствует опция продления на один год, которой и решили воспользоваться в клубе из Флоренции.

Напомним, Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, провёл год вне футбола, после чего заключил контракт с «Фиорентиной» на один год. По данным источника, зарплата де Хеа после продления контракта с итальянским клубом вырастет вдвое, сейчас она составляет € 2 млн в год.

В текущем сезоне Давид де Хеа принял участие в 31 встрече за «Фиорентину» во всех турнирах. Голкипер провёл 10 «сухих» матчей и пропустил 34 гола.