В «Крыльях Советов» сообщили, что подали документы в РФС для лицензирования на новый сезон

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян рассказал о подготовке команды к регистрации на сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Мы подали практически все документы в РФС для лицензирования на новый сезон. Мы рассказали про наши подходы к формированию спортивной части и других направлений жизнедеятельности клуба.

РФС рассматривает эту информацию. Не будем забегать вперёд. Посмотрим, с какими комментариями вернутся коллеги», — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. В активе команды 23 набранных очка. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка.