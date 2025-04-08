Интерес саудовцев к Винисиусу охладел, стороны не контактировали с декабря — ESPN

Потенциальный переход крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в чемпионат Саудовской Аравии становится всё менее вероятным. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, саудовцы не контактировали с бразильским футболистом с декабря минувшего года. Кроме того, Винисиус ведёт переговоры о новом контракте с «Королевским клубом». Подчёркивается, что ранее связующим звеном между саудовской Про-Лигой и окружением 24-летнего нападающего был Саад Аль-Лазиз — бывший вице-председатель лиги, покинувший этот пост в марте.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.